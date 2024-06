Israël : les partis ultraorthodoxes Shas et Judaïsme unifié de la Torah soutiennent l'accord sur les otages

Alors que les ministres Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich ont déclaré qu'ils renverseraient le gouvernement si l'accord proposé était accepté, le parti ultraorthodoxe séfarade Shas a annoncé mardi qu'il soutiendrait la proposition d'accord pour la libération des otages, rebaptisé plan Biden.

Pour le parti Shas, dirigé par Arié Deri, "la proposition israélienne contient des mesures majeures pour le retour des otages. Le Shas soutient le Premier ministre et le cabinet de guerre afin qu'il résiste à toutes les pressions, mène l'accord à son terme et permette de sauver de nombreuses vies parmi nos frères et sœurs kidnappés et en détresse".

Olivier Fitoussi/Flash90

Lundi, le ministre du Logement et de la Construction, Yitzhak Goldknopf, président du parti ultraorthodoxe ashkénaze Judaïsme unifié de la Torah, a écrit sur X : "J'ai dit aujourd'hui aux représentants des familles des otages que notre position est qu'il n'y a rien de plus important que le respect de la vie et le commandement du rachat des captifs, car ils courent un véritable et tangible risque pour leur vie. Par conséquent, nous soutiendrons toute proposition qui conduira à la libération des otages".

Les deux autres partis ultraorthodoxes Degel Hatorah et Agudat Israël devraient s'aligner sur cette même décision de soutenir l'accord.