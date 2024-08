Selon Abbas, l'élimination du chef du Hamas vise "à prolonger la guerre à Gaza"

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré que l'élimination d'Ismail Haniyeh, le leader politique du Hamas, visait à prolonger le conflit à Gaza. Dans une interview accordée à l'agence de presse russe RIA, Abbas a qualifié cet acte de "lâche" et de "développement dangereux dans la politique israélienne". "Il ne fait aucun doute que le but de l'assassinat de M. Haniyeh est de prolonger la guerre et d'élargir son champ d'action", a affirmé Abbas. Il a ajouté que cela aura forcément "un impact négatif sur les négociations en cours pour mettre fin à l'agression et retirer les troupes israéliennes de Gaza".

Selon RIA, citant une source diplomatique, Abbas se rendra à Moscou du 12 au 14 août pour des entretiens avec le président Vladimir Poutine. Cette visite longtemps attendue sera l'occasion pour le dirigeant palestinien de discuter de la crise actuelle avec son homologue russe. Abbas poursuivra ensuite son voyage vers la Turquie.

La Russie a condamné l'élimination de Haniyeh et "appelé toutes les parties à s'abstenir de toute action susceptible de déstabiliser davantage la région".