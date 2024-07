Seules deux ou trois personnes savent où se trouve Yahya Sinwar, selon des responsables du Hamas

Des responsables du Hamas dans la bande de Gaza et en dehors ont déclaré au journal saoudien basé à Londres, Asharq al-Awsat, que seules deux ou trois personnes savent où se trouve le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar. Selon eux, le fait qu’il ait réussi à se cacher jusqu'à présent et qu’Israël ne soit toujours pas parvenu à l’atteindre ne signifie pas du tout qu'il est coupé de toute communication avec les dirigeants du groupe terroriste.

IDF Spokesperson

Ces "deux ou trois personnes" répondent aux besoins de Sinwar et facilitent ses communications avec les dirigeants du Hamas au Qatar, avec lesquels il a été en contact au sujet des négociations avec Israël, ont indiqué les sources du journal. Sinwar était constamment informé de l’évolution de la guerre à Gaza, ont-ils assuré.

Ces responsables du groupe terroriste ont ajouté que même si des dirigeants du Hamas à Gaza ont été blessés ou tués dans des frappes israéliennes, "Sinwar n'était pas parmi eux", et serait donc toujours en vie et en bonne santé. Ils n’ont toutefois pas révélé si Sinwar se terrait à Khan Younès, sa ville natale, comme l’ont supposé Israéliens et Américains, ni s’il se cachait dans des tunnels ou en surface.

En février, l’armée israélienne diffusait des images prises le 10 octobre par des caméras du Hamas montrant Sinwar dans un tunnel sous Khan Younès. Des responsables américains avaient affirmé en mai au New York Times que Yahya Sinwar se cachait toujours dans des tunnels à Khan Younès plutôt qu'à Rafah, comme certains le pensaient.