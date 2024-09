"Si Israël décide une opération terrestre, nous sommes prêts à combattre sur terre", menace l'adjoint de Nasrallah

Suite à l'élimination dramatique du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, son adjoint Naim Qassem a prononcé aujourd'hui (lundi) un discours menaçant Israël : "Nous avons perdu un frère, un père et un commandant - Hassan Nasrallah. Nasrallah était le commandant des combattants qui luttent pour la Palestine et Jérusalem. Sachez que Nasrallah sera toujours parmi nous."

Il a ajouté : "Contrairement aux affirmations d'Israël, lors de la réunion à laquelle Nasrallah assistait, il n'y avait pas 20 hauts responsables, mais seulement, en plus d'Ali Karaki, les frères du Hezbollah qui l'accompagnent toujours : son garde du corps personnel et un autre combattant qui l'accompagne en permanence. Malgré la douleur et les pertes, nous continuerons car nous avons confiance en la promesse divine de la victoire."

AP

Naim Qassem a également évoqué l'intention d'Israël d'entrer par voie terrestre au Liban, affirmant que le Hezbollah y est préparé : "Malgré les pertes et les attaques étendues, nous ne bougerons pas de notre position et la résistance islamique continuera à combattre l'ennemi israélien, en soutien à Gaza et à la Palestine, pour défendre le Liban et en réponse aux assassinats et aux meurtres de civils."

Il a poursuivi : "Après l'assassinat de Nasrallah, les actions de résistance se sont poursuivies de la même manière et même plus. Maale Adumim a été attaquée, à 120 km de la frontière libanaise. Haïfa a été frappée par un seul missile. Même Tsahal a reconnu hier qu'un million de personnes sont entrées dans les abris à cause d'un seul missile. Ce que nous faisons est le minimum, dans le cadre du suivi de la campagne et selon nos évaluations, nos plans et ce que le terrain exige. Nous savons que la campagne pourrait être longue et les options sont ouvertes devant nous."

"Nous sommes prêts. Si Israël décide d'entrer par voie terrestre, alors les forces de résistance sont prêtes à combattre sur terre. Nous nous sommes préparés et avec la foi en Allah, nous sommes certains qu'Israël n'atteindra pas ses objectifs et ainsi nous sortirons victorieux de cette campagne. Israël n'a pas réussi à affecter nos capacités militaires", a-t-il conclu.

I