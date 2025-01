Si Israël et ses alliés éliminent le chef des Houthis, le régime s'effondrera, estime un responsable israélien

Un responsable sécuritaire israélien a déclaré lors d'une interview accordée au quotidien britannique The Telegraph, que les Houthis auront du mal à se remettre si leur chef venait à être éliminé. Il a également affirmé que l'organisation terroriste chiite yéménite produit ses armes et ne dépend pas uniquement des approvisionnements iraniens.

"L’ensemble du régime des Houthis est une tribu chiite qui s’appuie sur son chef mégalomane, et si Israël et ses alliés éliminent Abdul-Malik (al-Houthi) et ses frères, le régime tout entier s’effondrera. Il est le centre de la tribu et de toute opération", a estimé le responsable israélien. Il a de plus laissé entendre qu'une opération d'élimination ciblée pourrait bien avoir lieu si le groupe terroriste poursuit ses attaques contre les villes et les civils d'Israël.

Une autre source des renseignements israéliens a admis que les Houthis avaient pris l’État hébreu au dépourvu en termes de renseignements, mais il est douteux que les Houthis puissent poursuivre l’intensité de leur campagne d'agression.

"Ils n'ont pas les capacités du Hezbollah, mais ils ont quand même leur propre production. Une partie a été touchée par les frappes américano-britanniques, mais pas la totalité, et elle est dispersée à travers le Yémen, donc elle n'est pas facile à localiser ou à gérer car elle n'est pas située au même endroit", a-t-il déclaré. "Mais je ne pense pas que cela puisse durer des années."