Sinwar change de position à Gaza après l'élimination de Nasrallah

Selon le sit Al Arabiya, Yahya Sinwar, le leader du Hamas, a changé de position dans la bande de Gaza suite à l'élimination de Hassan Nasrallah à Beyrouth. Le Hamas aurait également modifié les protocoles de sécurité de Sinwar ces derniers jours.

Des sources ont indiqué à la chaîne saoudienne que les dirigeants du Hamas souhaitent que tout futur cessez-le-feu garantisse leur sécurité. Par précaution, le Hamas a décidé de suspendre ses réunions au Liban dans un avenir proche et de limiter les communications internes à la correspondance écrite pour éviter l'interception de conversations ou la localisation.

Le Jihad islamique aurait également suspendu ses réunions au Liban après la frappe contre Nasrallah et d'autres dirigeants du Hezbollah. Le Hamas a publié une déclaration suite à l'assassinat de Nasrallah : "Nous pleurons Son Honneur Hassan Nasrallah et nous nous souvenons de sa vie et de son parcours plein de sacrifices pour la libération de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa bénie, et ses rôles honorables dans le soutien au peuple palestinien, à notre brave résistance et à nos droits légitimes."

Hashem Safi al-Din, cousin maternel de Nasrallah, aurait survécu à l'attaque ou n'était pas dans le bunker au moment de la frappe. Il a été désigné comme successeur de Nasrallah et aurait pris le relais, peut-être secrètement pour le moment, en attendant les réunions officielles du Conseil de la Choura pour nommer un successeur.

La nomination de Safi al-Din est perçue comme un geste à double sens : montrer la continuité du commandement et du leadership, et confier le poste à quelqu'un connu pour ses positions extrêmes envers Israël et la lutte contre l'État hébreu.