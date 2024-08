Sinwar, nouveau numéro 1 du Hamas : une mauvaise nouvelle pour les otages

Le Hamas a officiellement annoncé ce mardi soir la nomination de Yahya Sinwar nouveau chef de son bureau politique. Le dirigeant du Hamas à Gaza succède ainsi à Ismail Haniyeh, éliminé la semaine dernière à Téhéran. Cette promotion fait de Sinwar le plus haut dirigeant du groupe terroriste et marque le retour du siège du Hamas à Gaza, après avoir été basé à l'étranger sous les règnes de Haniyeh et Mashaal, eux-mêmes installés au Qatar.

Depuis ce shabbat noir qu'il a orchestré, Sinwar se terre dans les tunnels de Gaza, probablement entouré d'otages qui lui serviraient de "bouclier humain". En février, Tsahal avait diffusé une vidéo datant du 10 octobre, le montrant courbé dans un souterrain avec des membres de sa famille. Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, avait alors déclaré : "La traque se poursuivra jusqu'à ce que nous l'attrapions, mort ou vif."

MOHAMMED ABED / AFP

Yahya Sinwar, 61 ans, est qualifié par Barbara Leaf, sous-secrétaire d'État américaine pour le Proche-Orient, de "psychopathe messianique". Connu pour sa maîtrise parfaite de l'hébreu et sa connaissance approfondie de la société israélienne acquises grâce à des années dans les prisons de l'Etat hébreu, il est aussi réputé pour sa brutalité. Les autorités israéliennes lui attribuent de nombreux meurtres de personnes soupçonnées d'avoir collaboré avec elles, certains commis de ses propres mains. La BBC rapporte même qu'il aurait forcé le frère d'un informateur présumé à l'enterrer vivant.

AP / Khalil Hamra 2019 ©

Pour Israël et les otages, ce choix n'augure rien de bon : "Les médiateurs, principalement le Qatar, ne peuvent plus utiliser Haniyeh ou ses partenaires pour faire pression sur Sinwar. La décision exclusive est maintenant entre les mains de l'homme le plus puissant à Gaza et, à partir de ce soir, l'homme le plus puissant du mouvement", analyse Ali Waked, directeur des chaines internationales d'i24NEWS. "Pour tout ce qui concerne les otages, il devient désormais l'unique autorité."