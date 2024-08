Sinwar se promène dans les rues de Gaza déguisé en femme (Daily Express)

Selon des sources du renseignement israélien citées par le Daily Express, Yahya Sinwar, le leader du Hamas à Gaza, aurait adopté une stratégie de survie pour le moins inattendue. L'homme le plus recherché par Israël se promènerait dans les rues de Gaza déguisé en femme, quittant périodiquement les tunnels souterrains pour éviter d'être localisé. Shalom Ben Hanan, ancien haut responsable du Shin Bet (service de sécurité intérieure israélien), a expliqué que Sinwar ne resterait pas plus de 24 à 36 heures dans les tunnels, conscient que les technologies modernes permettent de le détecter même sous terre. Cette tactique de mouvement constant et de déguisement serait sa réponse aux efforts acharnés d'Israël pour le capturer ou l'éliminer.

Les services de renseignement israéliens combineraient actuellement des moyens technologiques et du renseignement humain pour tenter de localiser Sinwar. Ils estiment qu'il se trouverait souvent dans des endroits visibles, mêlé à la population civile, ce qui complique considérablement les opérations visant à le neutraliser.

Dans un article publié hier, le New York Times a révélé une opération secrète menée par les forces d'élite de Tsahal en janvier dernier. Ces commandos auraient infiltré les tunnels du sud de la bande de Gaza dans l'espoir de capturer Yahya Sinwar. Cependant, le leader du Hamas aurait réussi à s'échapper peu avant l'arrivée des forces israéliennes, s'évanouissant dans la nature. Le quotidien américain a conclu sur une note critique : "Sa capacité à échapper à la capture ou à la mort a empêché Israël d'obtenir un succès militaire dans la guerre".