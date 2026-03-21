Spécial week-end | Missiles, avions furtifs et armes secrètes : les "game changers" de la guerre contre l’Iran

Des bombardiers hérités de la guerre froide aux missiles balistiques de nouvelle génération, le conflit actuel entre Israël, l’Iran et les États-Unis met en lumière un champ de bataille où technologies anciennes et innovations de pointe se côtoient. Au cœur de cette guerre : des armes dites « décisives », capables de faire basculer l’équilibre stratégique.

Parmi elles, le Sukhoï Su-24, avion d’attaque d’origine soviétique entré en service dans les années 1970, reste un pilier de l’arsenal iranien. Capable de voler à plus de 1 600 km/h et d’emporter jusqu’à huit tonnes d’armement, cet appareil a une particularité : il n’a jamais été officiellement acheté par l’Iran. Il provient de défections de pilotes irakiens lors de la guerre du Golfe en 1991, et est aujourd’hui intégré aux forces aériennes des Gardiens de la révolution.

Côté iranien toujours, le missile balistique Khorramshahr-4, également appelé « Kheibar », constitue une menace majeure. Avec une portée d’environ 2 000 kilomètres et une charge explosive pouvant atteindre 1,8 tonne, il peut frapper l’ensemble du territoire israélien en une douzaine de minutes, défiant les systèmes de défense antimissile comme Arrow, Patriot ou THAAD.

Face à cela, Israël mise sur sa supériorité technologique, incarnée par le F-35 « Adir ». Cet avion furtif de dernière génération est capable de pénétrer les systèmes de défense les plus sophistiqués, de neutraliser les radars ennemis et de mener des frappes de haute précision avant de disparaître sans être détecté.

Mais c’est un autre nom qui alimente les spéculations : le missile « Blue Sparrow » (Dror Kahol). Selon des sources étrangères, il aurait été utilisé pour éliminer le guide suprême iranien, grâce à une précision extrême et une signature radar minimale. Israël, fidèle à sa doctrine d’ambiguïté, ne confirme ni n’infirme ces informations.

Du côté américain, le bombardier B-52, en service depuis 1955, continue de jouer un rôle clé. Capable d’emporter plus de 30 tonnes d’armement sur de très longues distances, il reste un outil central de projection de puissance.

Enfin, le retour controversé des bombes à sous-munitions illustre la brutalité du conflit : ces armes dispersent des dizaines de charges explosives, avec des effets souvent incontrôlables et durables sur les populations civiles.

Entre héritage militaire et technologies de rupture, cette guerre redéfinit les équilibres stratégiques au Moyen-Orient.