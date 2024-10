Starmer, le Premier ministre britannique, rejette l'appel à interdire les ventes d'armes défensives à Israël

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré hier qu'il n'interdirait pas toutes les ventes d'armes à Israël, rejetant catégoriquement un appel dans ce sens au parlement.

En réponse à une question sur l'anniversaire de l'attaque du Hamas du 7 octobre, la députée Zarah Sultana a demandé si Starmer allait « enfin faire ce qui est légalement et moralement juste et mettre fin à la complicité du gouvernement dans les crimes de guerre israéliens en interdisant toutes les ventes d'armes à Israël, y compris les avions de chasse F-35, pas seulement 30 licences. » « Non, » a répondu Starmer de façon directe. « Mais c'est un point vraiment sérieux. Interdire toutes les ventes signifierait aucune à des fins défensives. »

« Aucune à des fins défensives le jour de l'anniversaire du 7 octobre et quelques jours après une attaque massive de l'Iran contre Israël serait une position malvenue pour ce gouvernement et je ne l'adopterai pas, » a déclaré Starmer.

En septembre, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle suspendrait immédiatement des dizaines de licences d'exportation d'armes vers Israël en raison du risque que l'équipement puisse être utilisé pour commettre de graves violations du droit humanitaire international, mais a précisé que cette décision ne constituait pas une interdiction générale ni un embargo sur les armes.