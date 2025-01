Sud-Liban : l’armée israélienne démantèle de nouvelles infrastructures du Hezbollah

Les forces de la 7e brigade de l’armée israélienne, sous la direction de la division 91, mènent des opérations de sécurisation dans le sud du Liban, avec pour objectif de protéger les résidents et les communautés du nord d’Israël, a indiqué jeudi Tsahal dans un communiqué. Lors des recherches, les soldats ont découvert et confisqué une importante quantité d’armes appartenant au Hezbollah. Parmi les équipements saisis figurent des missiles antichars Kornet, des grenades et des fusils d’assaut de type Kalachnikov. Selon des sources militaires, ces armes étaient destinées à alimenter les infrastructures militaires de l’organisation terroriste.

IDF Spokesperson

Dans le cadre de cette mission, les unités de la 7e brigade ont collaboré avec les spécialistes de Yahalam, une unité d’élite de l’armée israélienne dédiée à la neutralisation d’explosifs et de tunnels. Ces forces ont repéré plusieurs abris souterrains utilisés par le Hezbollah comme dépôts d’armes et logements pour ses membres. Tous ces sites ont été détruits après l’évacuation des équipements qu’ils contenaient.

"Les armes ont été confisquées ou détruites, et les infrastructures souterraines ont été neutralisées", a précisé le porte-parole de l’armée dans un communiqué. L’armée israélienne a également souligné que ces opérations sont menées en conformité avec les accords en vigueur entre Israël et le Liban, tout en respectant les termes du cessez-le-feu.