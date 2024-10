Syrie : une frappe israélienne présumée à Damas cible un haut responsable du Hezbollah

Une frappe aérienne attribuée à Israël a visé mardi un quartier de Damas, ciblant apparemment un haut responsable du Hezbollah impliqué dans le trafic d'armes entre l'Iran et le Liban. L'attaque a frappé un immeuble résidentiel et commercial dans le district de Mezzeh, à quelques centaines de mètres de l'ambassade iranienne. Selon l'agence de presse syrienne SANA, sept civils ont été tués et onze blessés dans cette frappe. Un source militaire citée par SANA a fait état de "dégâts matériels importants" et précisé que les équipes de secours s'efforçaient toujours d'extraire des personnes des décombres.

Le média saoudien Al-Hadath rapporte que la cible de l'attaque était un membre de l'Unité 4400 du Hezbollah, une cellule chargée d'acheminer des armes de l'Iran et de ses alliés vers le groupe terroriste au Liban. Cette information n'a pas été confirmée officiellement, et le succès de la tentative d'assassinat reste incertain.

Cette frappe s'inscrit dans une série d'actions récentes attribuées à Israël contre le Hezbollah et ses alliés. La semaine dernière, le commandant de l'Unité 4400, Muhammad Ja'far, a été tué lors d'une frappe à Beyrouth, tandis que son frère aurait péri quelques jours plus tard dans une attaque similaire à Damas. L'armée israélienne a également annoncé vendredi avoir détruit un tunnel de deux miles reliant le Liban à la Syrie, utilisé selon elle par l'Unité 4400 pour la contrebande d'armes.

Depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011, Israël aurait mené des centaines de frappes en Syrie, principalement contre des positions de l'armée et des combattants soutenus par l'Iran, dont le Hezbollah. Ces opérations se sont intensifiées depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a fait environ 1 200 morts et 251 otages.

Le Hezbollah, pour sa part, échange quasi quotidiennement des tirs avec Israël depuis le début du conflit à Gaza, augmentant les risques d'une escalade régionale. Copy