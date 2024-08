Tensions à la frontière libano-israélienne après la mort d'un moins 7 membres du Hezbollah

L'armée israélienne maintient un état d'alerte élevé face à une possible riposte du Hezbollah après l'élimination de Fouad Choukr. Un enfant a été tué et sept combattants du Hezbollah ont été éliminés suite à des tirs sur une base de contrôle aérien à Meron. Le Hezbollah a lancé deux missiles antichars vers la base de l'unité de contrôle aérien de Meron vendredi matin. Aucune victime n'a été signalée dans cet incident. Quelques heures plus tard, Tsahal a commencé à frapper plusieurs cibles dans le sud du Liban. Au moins sept combattants du Hezbollah ont été tués dans ces frappes, et selon les informations libanaises, un enfant de 7 ans a également perdu la vie.

Vers 16h00, des sources libanaises ont rapporté le lancement d'un missile sol-air contre un avion de chasse qui avait franchi le mur du son. Le boom supersonique a été clairement entendu dans les zones côtières israéliennes.

https://x.com/i/web/status/1826859034109935956 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans plusieurs localités du nord d'Israël, les habitants ont été appelés à ne pas se trouver dans des espaces ouverts ou agricoles. Dans la région de Merom HaGalil, les résidents ont été invités à prier en petits groupes le samedi, "afin d'éviter de trop grands rassemblements et de respecter les directives du Commandement du front intérieur".

Tsahal a souligné que l'état d'alerte élevé dans le nord face à une possible riposte du Hezbollah pour l'assassinat de Fouad Choukr, ou une réaction iranienne à l'élimination du leader du Hamas Ismail Haniyeh, se poursuit. Cela, malgré les négociations en cours pour un accord sur les otages et un cessez-le-feu à Gaza.

L'armée israélienne a mené plusieurs frappes ciblées dans le sud du Liban. À Aita al-Shaab, une maison et une voiture ont été visées, faisant un mort et blessant un enfant de 7 ans selon le ministère libanais de la Santé. Tsahal a déclaré que la deuxième victime était Mohammed Mahmoud Najm, un membre important de l'unité de roquettes du Hezbollah.

Des frappes ont également été signalées à Beit Lif, Mays al-Jabal et Aitaroun, visant des combattants du Hezbollah impliqués dans des tirs de roquettes vers Israël. Un drone a attaqué un véhicule près du village de Marakah, à l'est de Tyr, tuant également un membre du Hezbollah.