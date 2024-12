Tensions à la frontière nord : La France envoie un général superviser le cessez-le-feu

Des sources libanaises ont rapporté lundi la mort d'une personne lors d'une frappe contre une moto dans la région de Marjayoun, tandis que la France annonçait l'envoi d'un général et d'une équipe spéciale pour établir un mécanisme de surveillance des violations du cessez-le-feu à la frontière nord. Selon les informations, le général français devrait arriver à Beyrouth aujourd'hui même, et le comité qu'il présidera commencera ses activités dans les prochaines heures. Le député libanais du mouvement Amal, Kassem Hachem, a déclaré dans une interview que "le Liban est engagé dans le cessez-le-feu et le comité de surveillance doit se réunir pour mettre fin aux violations israéliennes."

Le Liban a signalé depuis ce matin trois frappes aériennes dans le sud du pays, dont celle contre une moto à Marjayoun qui aurait fait un mort, identifié comme appartenant aux forces de sécurité libanaises. Tsahal a souligné que "les frappes ont été menées dans le cadre de l'application de l'accord de régulation" et a ajouté qu'un tir d'avertissement a été effectué en direction de Libanais qui s'approchaient de la zone frontalière.

Par ailleurs, l'activité des drones israéliens au-dessus de Beyrouth ces derniers jours a provoqué la colère de la France. La question a été soulevée lors de discussions entre hauts responsables français et israéliens, ainsi qu'entre responsables américains et leurs homologues israéliens. Le médiateur américain Amos Hochstein a ainsi transmis un message aux Israéliens : "Il y a des violations israéliennes de l'accord de cessez-le-feu." Parallèlement, l'armée libanaise prépare un déploiement significatif dans le sud du pays. Selon le journal libanais Al-Akhbar, elle prévoit de déployer 6 000 soldats au sud du fleuve Litani pour renforcer le contrôle de cette zone sensible.

Une source diplomatique française a souligné plus tôt que "nous avons averti les deux parties contre des actions qui mettraient en danger la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu", ajoutant que Paris reste "engagé à travailler avec tous les acteurs concernés pour garantir que cet arrangement soit pleinement mis en œuvre et appliqué."