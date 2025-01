Tentative d'attentat près de Modi'in : une Palestinienne a tenté de poignarder des Israéliens dans un lave-auto

Une Palestinienne a tenté de poignarder des Israéliens dimanche matin dans une station de lavage de voitures du village de Dayr Qadis, près de Modi'in Illit. Pour l’heure, aucune victime n’a été signalée. Au cours de la période récente, trois attaques contre des Israéliens ont été menées dans ce village, dont deux à la voiture-bélier et une à l'arme blanche. Les forces israéliennes ont encerclé le village et les circonstances de l’incident font l’objet d’une enquête.

https://x.com/i/web/status/1875828083649106042 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En novembre dernier, deux soldates de Tsahal avaient été légèrement blessées lorsqu'un conducteur arrivé au poste de contrôle à l'entrée du village les a percuté avec son véhicule avant de prendre la fuite. Après avoir pourchassé le terroriste, les forces de sécurité l'ont capturé lors d'un raid à l'intérieur du village.

L'agresseur, un mineur palestinien de 17 ans, avait pris la décision d'attaquer des soldats après avoir lu le Coran et conclu que la récompense pour cet acte le conduirait au paradis en tant que "martyr". Avant l'acte, il a posté sur Tiktok un verset du Coran connu comme un prélude que les gens affichent avant leur mort comme martyr, a partagé ses intentions avec un ami, a dit au revoir à ses frères et sœurs et est ensuite sorti pour commettre l'attentat.