Tirs depuis Gaza : un hélicoptère visé et des roquettes sur Sderot en plein match de football

Une alerte rouge a retenti vendredi à Be'eri, une première depuis dix mois, après qu'un missile antichar a été tiré depuis Gaza vers un hélicoptère de l'armée de l'air israélienne. Le projectile n'a pas menacé l'appareil qui a poursuivi sa mission, mais la trajectoire du tir vers l'est a déclenché le système d'alerte.

Une heure et demie plus tard, deux roquettes ont été tirées vers Sderot. L'une a explosé près du kibboutz Nir Am, l'autre dans un terrain vague. "Des habitants ont signalé des débris dans une rue", indique la municipalité de Sderot, précisant qu'aucune victime ni dégât matériel n'ont été recensés. Les explosions ont été entendues pendant un match de football au stade municipal, comme en témoignent des vidéos.

Suite à ces tirs, le porte-parole arabophone de Tsahal, le colonel Avichay Adraee, a diffusé un avertissement aux résidents du camp de réfugiés d'Al-Bureij : "Ceci est un avertissement préalable à une frappe. Pour votre sécurité, déplacez-vous immédiatement vers la zone humanitaire."

Cette journée marque le huitième jour consécutif d'alertes dans la région frontalière. Be'eri, où 101 habitants ont été tués et 31 kidnappés lors de l'attaque du 7 octobre, n'avait plus connu d'alerte due à des tirs depuis mars 2023, hormis lors de l'attaque iranienne début octobre. Le massacre du 7 octobre avait également coûté la vie à quatre membres de l'unité de sécurité du kibboutz, dont son chef, ainsi qu'à 19 soldats israéliens et huit policiers.