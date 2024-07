Quatre blessés, dont un dans un état critique, dans une suspicion d'attentat à la voiture bélier dans le centre d'Israël

Trois personnes ont été blessées dans dans un attentat présumé à la voiture bélier terroriste au carrefour de Nir Tzvi, près de la ville israélienne de Ramle, dans le centre du pays.

Selon le service d'ambulance Magen David Adom, deux des victimes, âgées d'une vingtaine d'années, sont dans un état grave. "Près de l'arrêt de bus, deux hommes d'une vingtaine d'années gisaient, l'un conscient et l'autre inconscient, tous deux souffrant de blessures multiples et systémiques", ont témoigné l'infirmière présente sur place, Michal Reshkovsky, et le secouriste Shneor Tzik.

Selon la police, le suspect, originaire de Jerusalem-Est, a renversé un groupe de personnes à un arrêt de bus.