Trois tirs en 24 heures : Une nouvelle attaque des Houthis déclenche les sirènes dans le centre d'Israël

Un missile lancé depuis le Yémen a déclenché les sirènes d'alerte dans de nombreuses localités du centre d'Israël dans la nuit de lundi à mardi. Selon le porte-parole de Tsahal, le projectile a "vraisemblablement été intercepté" après plusieurs tentatives, marquant ainsi la troisième attaque houthie en moins de 24 heures.

L'aéroport international Ben Gourion a suspendu ses activités pendant environ 20 minutes suite à ce tir. Les services d'urgence du Magen David Adom rapportent avoir pris en charge 11 personnes blessées lors de leur évacuation vers les abris, ainsi que quatre personnes en état de choc. "Aucun impact ni blessure directe n'ont été signalés", précise le communiqué.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarea, a affirmé que leurs forces ont utilisé un missile balistique hypersonique "Palestine 2" visant "le ministère israélien de la Défense dans la zone de Jaffa (Tel-Aviv)". Il a souligné qu'il s'agissait de leur troisième opération en 12 heures.

Plus tôt dans la journée de lundi, Tsahal avait intercepté un drone en provenance du Yémen près de Nitzana, dans la région de Néguev, sans déclencher d'alertes. Dans la soirée, un autre missile avait été abattu avant d'entrer dans l'espace aérien israélien, déclenchant les sirènes dans la vallée du Jourdain et en Samarie.

Un haut responsable houthi, Hazam al-Assad, a publié un message en hébreu approximatif sur le réseau X : "Plus l'ennemi israélien tardera à mettre fin à son agression contre notre peuple à Gaza et à libérer les prisonniers palestiniens, plus nos forces intensifieront leurs tirs de missiles et de drones en profondeur de son territoire." Les Houthis maintiennent leur position, malgré les négociations en cours pour une trêve, affirmant qu'ils poursuivront leurs attaques jusqu'à "l'arrêt des frappes sur Gaza et la levée du siège".