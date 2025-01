Trump : "L'accord de libération des otages a intérêt à tenir"

Donald Trump s'est exprimé samedi sur NBC News concernant l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages approuvé par le gouvernement israélien. Interrogé sur sa confiance quant à la libération des otages, le président élu a répondu avec fermeté : "Nous verrons très bientôt, et il vaut mieux que ça tienne." Trump a révélé avoir conseillé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de "continuer à faire ce qui doit être fait. Vous devez - cela doit se terminer. Nous voulons que cela se termine, mais il faut continuer à faire ce qui doit être fait." Il a également annoncé une rencontre prochaine avec Netanyahou, sans en préciser les détails.

Concernant la manière dont son administration compte s'assurer du respect du cessez-le-feu, Trump met l'accent sur la notion de respect : "Les États-Unis doivent être à nouveau respectés, et cela doit se faire rapidement. Le respect est le mot principal que j'utilise", a-t-il déclaré à NBC News. "S'ils nous respectent, l'accord tiendra. S'ils ne nous respectent pas, ce sera l'enfer."

Cette intervention s'inscrit dans la continuité de son implication personnelle dans la crise des otages depuis début décembre 2024, lorsqu'il avait menacé que "l'enfer serait à payer" si les otages n'étaient pas libérés avant son investiture le 20 janvier. Jeudi dernier, avant la signature officielle de l'accord au Qatar, Trump avait réitéré l'urgence de finaliser l'accord avant lundi : "Nous avons changé le cours des choses, et nous l'avons fait rapidement, et franchement, il vaut mieux que ce soit fait avant que je ne prête serment", avait-il déclaré lors d'une interview podcast avec Dan Bongino. "Nous nous sommes serré la main, et nous avons signé certains documents, mais il vaut mieux que ce soit fait", a-t-il ajouté.