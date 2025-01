Trump propose la délocalisation massive des Gazaouis vers la Jordanie et l'Égypte

Lors d'un échange avec des journalistes à bord d'Air Force One ce samedi, Donald Trump a dévoilé son intention de solliciter la Jordanie et l'Égypte pour accueillir les Palestiniens fuyant les combats à Gaza. Le président américain a révélé avoir déjà abordé cette proposition avec le roi Abdallah II de Jordanie, et prévoit une discussion similaire avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi dimanche. "J'aimerais qu'il accueille des gens. J'aimerais que l'Égypte accueille des gens", a déclaré Trump, cité par l'Associated Press. "On parle probablement d'un million et demi de personnes, et nous nettoyons tout ça et disons, 'c'est fini'."

Le président américain a salué les efforts actuels de la Jordanie dans l'accueil des Gazaouis, rapportant sa conversation avec le roi Abdallah : "J'aimerais que vous en preniez davantage, car je regarde toute la bande de Gaza en ce moment, et c'est un désastre. C'est un véritable désastre."

Trump a précisé que cette relocalisation pourrait être "temporaire ou permanente", tout en reconnaissant le contexte historique des conflits dans la région. "Quelque chose doit être fait", a-t-il insisté. "C'est littéralement un site de démolition en ce moment. Presque tout est démoli, et les gens meurent là-bas."

Cette proposition survient après des informations de NBC News la semaine dernière, évoquant un projet de Trump de déplacer temporairement des résidents de Gaza vers l'Indonésie pour faciliter la reconstruction. Les autorités indonésiennes ont cependant rejeté catégoriquement cette idée, déclarant que "toute tentative de déraciner ou de déporter les résidents de Gaza est totalement inacceptable."

"Je préférerais impliquer certaines nations arabes et construire des logements dans un endroit différent, où ils pourraient peut-être vivre en paix pour une fois", a ajouté le président américain, soulignant sa vision d'une solution à long terme pour la région.