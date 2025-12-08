Tsahal : 22 000 nouveaux blessés pris en charge depuis le 7 octobre

Le ministère israélien de la Défense a dévoilé lundi des chiffres alarmants à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux blessés de Tsahal et des forces de sécurité. Depuis les attaques du 7 octobre 2023, quelque 22 000 nouveaux blessés ont rejoint le programme de réhabilitation, portant le total à 82 400 personnes prises en charge.

La donnée la plus frappante concerne la nature des blessures : 58 % des nouveaux patients souffrent de traumatismes psychologiques. Au total, 31 000 personnes sont aujourd'hui suivies pour des troubles mentaux et post-traumatiques, soit plus d'un tiers des effectifs. Les autorités estiment que d'ici 2028, ce chiffre grimpera à 100 000 blessés pris en charge, dont la moitié pour des problèmes psychologiques.

Face à cette crise sanitaire, le budget de la division de réhabilitation a bondi de 53 % pour atteindre 8,3 milliards de shekels. La moitié de cette enveloppe est consacrée aux soins de santé mentale. Le nombre de consultations psychologiques a doublé en un an, tandis que les thérapies alternatives ont augmenté de 50 % et les appels à la ligne d'assistance « Nefesh Ahat » de 80 %.

Parmi les blessés intégrés depuis octobre 2023, 63 % sont des réservistes et 49 % ont moins de 30 ans. Chaque mois, environ 1 500 nouvelles demandes de reconnaissance sont déposées. Les statistiques révèlent également que 873 personnes sont désormais en fauteuil roulant, dont 132 blessées récemment, et 1 061 sont amputées, incluant 88 nouveaux cas.

Pour répondre à cette urgence, le ministère a mis en place des dispositifs innovants. Une équipe d'intervention spécialisée se déplace au domicile des patients en détresse, ayant répondu à 249 appels d'urgence cette année. Le programme compte désormais 147 groupes thérapeutiques et plus de 11 500 proches de blessés bénéficient également d'un soutien psychologique.

Des initiatives pour faciliter la réinsertion professionnelle ont également vu le jour, notamment dans les secteurs de la cybersécurité et de la high-tech, avec un taux de placement de 100 % pour les participants.

Le président de l'Organisation des invalides de Tsahal, Me Idan Kleiman, a lancé un appel solennel : « Ces chiffres doivent servir d'alerte urgente. Le manque de personnel soignant et l'augmentation continue des cas pourraient nous mener vers un nouveau désastre. Nous ne pouvons laisser aucun blessé derrière, même ceux dont les blessures sont invisibles. »