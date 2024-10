Tsahal : 440 terroristes du Hezbollah tués depuis le début des opérations terrestres au Sud-Liban

L'armée israélienne a poursuivi samedi son offensive contre le Hezbollah au Liban, ciblant des centres de commandement, des caches d'armes et des tunnels. Selon Tsahal, au moins 440 terroristes du Hezbollah auraient été tués depuis le début des opérations terrestres lundi dernier. Le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, a déclaré : "Nous devons continuer à exercer une pression sur le Hezbollah et à créer des dommages supplémentaires et durables à l'ennemi. Sans répit et sans permettre de repos à l'organisation."

L'armée a annoncé avoir frappé un centre de commandement du Hezbollah installé dans une mosquée à Bint Jbeil, au sud du Liban, située dans l'enceinte de l'hôpital Martyr Salah Ghandour. Tsahal affirme que les terroristes utilisaient cette salle "pour planifier et mener des actes terroristes contre les troupes de Tsahal et l'État d'Israël."

Parallèlement, trois personnes ont été légèrement blessées par l'impact d'une roquette du Hezbollah dans le village arabe de Deir al-Asad, au nord d'Israël.

Les troupes de la brigade Commando et de l'unité d'élite Yahalom ont détruit plusieurs puits de tunnels du Hezbollah utilisés par les opérateurs pour s'approcher de la frontière israélienne. Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a montré une vidéo d'un tunnel de 250 mètres de long découvert à environ 300 mètres de la frontière israélienne. "Ces complexes devaient être utilisés par les terroristes du Hezbollah lors d'une [éventuelle] attaque contre les communautés de Galilée... hier, nous avons détruit ce tunnel", a-t-il expliqué. Le Hezbollah a affirmé samedi être engagé dans des affrontements continus avec les troupes israéliennes dans la zone frontalière.

Tsahal a également annoncé avoir tué deux commandants seniors du Hamas lors de frappes aériennes au Liban. Saeed Atallah Ali, décrit comme un commandant de terrain par le Hamas, a été tué près de Tripoli. Mohammed Hussein al-Lawis, présenté par Tsahal comme "l'autorité exécutive du Hamas au Liban", a été tué près de la ville de Saadnayel dans la vallée de la Bekaa.