Tsahal a construit 19 bases dans le centre de la bande de Gaza (New York Times)

L'armée israélienne étend sa présence au centre de la bande de Gaza, construisant des bases militaires et détruisant des centaines de bâtiments palestiniens, révèle le New York Times à partir d'analyses d'images satellites. La zone contrôlée par Tsahal dans le corridor de Netzarim s'étend désormais sur 18 kilomètres carrés.

Selon l'analyse du quotidien américain, l'armée israélienne a établi au moins 19 grandes bases dans la région, en plus de dizaines d'installations plus petites. Douze de ces bases ont été construites ou agrandies depuis début septembre. "Les installations sont pavées et entourées de murs, avec des logements pour les soldats, des routes d'accès et des parkings pour les véhicules blindés", précise le journal.

Le major Nadav Shoshani, porte-parole de Tsahal pour la presse internationale, justifie la destruction de certains bâtiments en expliquant qu'ils "servaient de postes d'observation et de cachettes pour les terroristes palestiniens." L'armée affirme que cette expansion répond à des besoins opérationnels.

Cette présence militaire accrue marque un changement significatif pour Israël, qui évitait auparavant de maintenir une présence permanente dans Gaza. Le contrôle de l'axe, qui traverse Gaza de la frontière israélienne à la Méditerranée, permet à Israël de réguler les mouvements dans l'enclave.

"L'armée a élargi son emprise sur le territoire des deux côtés de l'axe, sur une largeur d'environ 4,3 kilomètres et une longueur identique, pour faciliter le contrôle de la zone", explique le major Shoshani. Le corridor nord de Gaza s'étend désormais sur environ 56 kilomètres carrés, couvrant huit kilomètres de la frontière jusqu'à la côte.

Initialement conçu comme monnaie d'échange pour la libération des otages, le corridor devait permettre le retour d'environ un million de Gazaouis dans leurs foyers en échange de la libération d'une centaine d'otages. Cependant, les négociations sont au point mort.