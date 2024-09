Tsahal a tenté d'éliminer Nasrallah au quartier général du Hezbollah

Israël a tenté d'éliminer le secrétaire général du Hezbollah à Beyrouth : Tsahal a frappé ce soir (vendredi) le quartier général central de l'organisation dans le quartier de Dahiyeh dans la capitale libanaise, et la cible officielle était Hassan Nasrallah. En Israël, on tente de comprendre s'il était présent sur place, et si oui, quel est son état. L'agence de presse iranienne "Tasnim" et la chaîne "Sky News" en arabe ont rapporté que des sources du Hezbollah affirment que Nasrallah se trouve dans un endroit sûr.

AP Photo/Hassan Ammar

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui tenait un point presse après son discours à l'ONU au moment de l'attaque, a quitté les lieux précipitamment. Israël a informé les États-Unis de l'attaque peu avant qu'elle ne soit menée.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que le quartier général était situé sous des immeubles résidentiels, dans le bastion du Hezbollah. Au Liban, on a rapporté environ 10 explosions, et selon divers rapports, au moins six bâtiments ont été détruits dans l'attaque. Les images du site montrent d'importants dégâts sur les lieux. Une agence de presse libanaise a rapporté que les frappes ont créé une ceinture de feu du camp de Bourj el-Barajneh jusqu'à Haret Hreik.

Selon une source sécuritaire libanaise, il s'agit de la frappe la plus massive d'Israël sur les quartiers sud de la capitale libanaise depuis le début de la guerre. Elle a confirmé à la chaîne "Al Arabiya" qu'il s'agit d'une zone où les hauts responsables du Hezbollah séjournent habituellement.

Par le passé, des responsables iraniens avaient l'habitude de séjourner aux côtés des hauts responsables du Hezbollah pendant les opérations auxquelles il participait. À l'été 2006, par exemple, le commandant de la Force Qods, Qassem Soleimani, accompagnait Hassan Nasrallah et Imad Mughniyeh pendant la seconde guerre du Liban. En Israël, on vérifie s'il y avait des éléments iraniens parmi les victimes de l'attaque d'aujourd'hui.