Tsahal annonce l'ouverture du 11e hôpital de campagne à Gaza

Dans le cadre des efforts visant à fournir une aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza, le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) a annoncé aujourd'hui (samedi) l'établissement du 11ème hôpital de campagne à Gaza. Le complexe de l'hôpital de campagne a récemment commencé à fonctionner dans la zone d'Al-Mawasi, au sein de la zone humanitaire de Khan Yunes.

IDF

L'établissement de l'hôpital a été coordonné et facilité par l'arrivée d'équipes médicales et d'équipements, qui comprennent des médicaments, des lits, de la nourriture, de l'eau, des tentes, des fournitures de premiers secours, des respirateurs et du matériel pour installer le complexe. Ceux-ci ont été introduits par le poste-frontière de Kerem Shalom après des contrôles de sécurité. L'hôpital de campagne, le septième à être établi à Al-Mawasi, sera géré par l'Organisation du Croissant-Rouge et devrait comprendre 40 lits, 3 salles d'opération et une unité de soins intensifs.