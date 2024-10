Tsahal annonce la mort de deux nouveaux soldats dans les combats au sud du Liban

L'armée israélienne a annoncé la mort du major (rés.) Itai Azoulai , 25 ans, résident de l'implantation Oranit en Judée-Samarie, alors qu'il combattait à la frontière libanaise au sein de l'unité de mobilité d'élite 5515. Son compagnon d'armes, l'adjudant (rés.) Aviv Magen, 43 ans, a succombé à ses blessures quelques heures plus tard, après avoir été touché par des tirs lors du même incident. Un autre soldat de cette même unité du bataillon Egoz a, lui aussi, été grièvement blessé.

Lors de cet incident, qui s'est produit lundi aux premières heures du jour, les soldats ont été visés par des terroristes du Hezbollah postés dans des bâtiments et sur le terrain, armés de mitrailleuses, de missiles antichar et de mortiers. Les combattants de Tsahal ont répondu par des tirs à courte portée dans une confrontation en face à face. Les terroristes ont ensuite attaqué au mortier les forces de secours venues évacuer les victimes. En riposte, Tsahal a procédé à des frappes aériennes sur les routes d'accès et à des tirs de chars pour isoler la zone. Une vingtaine de membres du Hezbollah ont été éliminés.

Leur mort porte à 11 le nombre de soldats israéliens tués à la frontière libanaise depuis le début de l'incursion terrestre lancée la semaine dernière.