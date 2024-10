Tsahal annonce la mort de cinq nouveaux soldats au sud du Liban

Tsahal a annoncé ce vendredi la mort de cinq soldats supplémentaires au sud du Liban. Les victimes, toutes des soldats de réserve qui combattaient au sein de la brigade blindée Hazakan, sont : le major (rés.) Dan Maori, 43 ans, commandant adjoint du 89e bataillon, qui résidait dans la localité de Beit Yitzhak-Sha'ar Hafer ; le capitaine (rés.) Alon Safrai, 28 ans, officier blindé du 89e bataillon de la brigade, qui résidait à Jérusalem ; le sergent-major (rés.) Omri Lotan, 47 ans, combattant du 89e bataillon, qui vivait dans la localité de Bat Hefer avec son épouse et ses trois enfants ; le sergent-major (rés.) Guy Idan, 51 ans, qui résidait au kibboutz Shomrat avec son épouse et ses deux filles de 17 et 13 ans ; le major (res.) Tom Segal, 28 ans. A noter que Guy Idan était le cousin de l'otage Tzachi Idan, enlevé le 7 octobre au kibboutz Nahal Oz et qui se trouve encore à Gaza.

La catastrophe s'est produite alors qu'une force opérationnelle et logistique arrivait avec un convoi blindé pour livrer des fournitures et du matériel. Les cinq soldats ont été tués après un tir de missile à proximité d'un immeuble. L'armée israélienne enquête pour savoir s'il s'agissait d'un tir de roquette lourde, d'un mortier ou d'un missile antichar. 19 autres militaires ont été blessés dans le même incident, dont quatre grièvement.

Ce terrible bilan s'ajoute aux cinq autres soldats également tués dans le sud du Liban jeudi. Au total, 27 militaires israéliens ont trouvé la mort dans les combats terrestres contre le Hezbollah.