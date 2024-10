Tsahal annonce la mort de deux soldats après qu'un drone d'Irak a frappé une base militaire dans le nord d'Israël

L'armée israélienne a annoncé vendredi la mort de deux soldats après une explosion sur une base dans le nord d'Israël causée par un drone lancé depuis l'Irak. Une vingtaine d'autres personnes ont été blessées lors de l'incident. Les victimes ont été identifiées comme Daniel Aviv Haim Sofer et Tal Dror, tous deux âgés de 19 ans.

Les sirènes d'alerte à l'infiltration d'aéronefs dans le Golan avaient été activées mercredi à 03h26 dans les villes du nord d'Ein Zivan, Marom Golan, et d'autres. Quelques heures plus tard, la Résistance islamique en Irak, une milice pro-iranienne, avait revendiqué les tirs affirmant que trois attaques avaient été menées sur des cibles dans le nord à l'aide de drones.

Vendredi, le porte-parole de Tsahal a annoncé qu'au cours des quatre derniers jours d'opérations dans le sud du Liban, plus de 250 terroristes ont été éliminés, dont 21 commandants. Selon sa déclaration, parmi les 250 opérateurs figuraient cinq commandants de bataillon, dix commandants de compagnie et six commandants de département. De plus, Tsahal estime que toute la population du sud du Liban a évacué et qu'environ 600 000 personnes sont arrivées au nord du fleuve Litani.