Tsahal confirme la mort de Mohammed Deif, le "chat aux neuf vies"

Tsahal a confirmé jeudi la mort de Mohammed Deif, le Commandant de l'aile militaire du Hamas ciblé à Gaza le 13 juillet. Selon le communiqué de Tsahal, "le 13 juillet 2024, des avions de chasse de Tsahal ont frappé la région de Khan Younes.

Aujourd'hui, grâce à une évaluation des renseignements, il peut être confirmé que Mohammed Deif a été éliminé lors de cette frappe. Mohammed Deif était le Commandant de l'aile militaire du Hamas et le second dans la chaîne de commandement de l'organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza. Deif a initié, planifié et exécuté le massacre du 7 octobre, au cours duquel 1 200 personnes ont été tuées dans le sud d'Israël et 251 otages ont été enlevés et emmenés dans la bande de Gaza."

Defense Minister Yoav Gallant's X account

"Muhammad Deif, "l'Oussama Ben Laden de Gaza", a été éliminé le 13.07.24, a tweeté le ministre de la Défense Yoav Gallant. "L'appareil de défense israélien poursuivra les terroristes du Hamas - aussi bien les planificateurs que les auteurs du massacre du 07.10. Nous ne nous reposerons pas tant que cette mission ne sera pas accomplie".

Figure emblématique de la "résistance palestinienne", Deif a rejoint le Hamas dès ses débuts. Arrêté par Israël en 1989, il a passé 16 mois en détention administrative. Durant cette période, il a contribué à la création des Brigades Izz ad-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas. Stratège redoutable, Deif était considéré comme le cerveau derrière le réseau de tunnels du Hamas et le développement de sa capacité de lancement de roquettes. Il a survécu à de multiples tentatives d'élimination, dont son surnom de "chat aux neuf vies". L'une d'entre elle, en 2002, lui avait coûté un œil, une jambe et un bras.