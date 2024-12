Tsahal confirme la mort du capitaine Omer Neutra, tué le 7 octobre, sa dépouille est retenue à Gaza

Le porte-parole de Tsahal a annoncé lundi que le capitaine Omer Neutra, commandant de char du 77e bataillon de la 7e brigade, a été tué lors de l'attaque du 7 octobre et que sa dépouille est retenue à Gaza. Son décès a été confirmé par le Grand Rabbin militaire après l'examen de l'ensemble des preuves et sur la base d'informations fiables. Né et élevé à Long Island, Omer Neutra avait immigré en Israël comme soldat isolé pour servir dans l'armée. Le 7 octobre, il commandait un équipage de char au poste "Maison Blanche" lorsqu'il a été capturé avec ses compagnons : Nimrod Cohen, le tireur, Shaked Dahan et Oz Daniel, tous deux tués.

Leur char, le numéro 3, est devenu l'un des symboles tragiques du 7 octobre après la diffusion d'images montrant des terroristes exultant autour du véhicule en flammes.

Pas plus tard qu'hier, ses parents, Orna et Ronen Neutra, prenaient la parole lors d'un rassemblement à New York suite à la diffusion d'une vidéo d'un autre otage. "Nous voyons et apprécions l'engagement de Biden. Les conditions au Liban ont changé, tous les regards sont maintenant tournés vers Gaza. Le peuple d'Israël attend. C'est le moment de les ramener", ont-ils déclaré, appelant le président Biden et le président élu Trump à "saisir le moment, travailler ensemble, avant janvier."

En octobre dernier, pour son deuxième anniversaire en captivité, quelque 700 personnes, dont sa famille et ses amis, avaient organisé une marche à Manhattan. "C'était un événement émouvant et puissant. Voir tous ces amis, surtout après tant de temps. C'était un événement à son image, il manquait juste lui", avait confié sa mère.

Malgré son admission dans une université américaine, Omer avait choisi de faire son alya et de s'engager dans l'armée. Ses proches le décrivaient comme "le plus sabra qui soit", bien que né à New York. Il avait étudié dans une école juive et participait activement à la vie communautaire avant de faire une année préparatoire en Israël.