Tsahal craint que l'Iran, désespéré, ne prenne des mesures "extrêmes" contre Israël

Les responsables israéliens de la sécurité ont prévenu qu'un changement dans la situation stratégique régionale pourrait pousser l'Iran à prendre des mesures "extrêmes" contre Israël dans un avenir proche, a rapporté le site d'information israélien Walla. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzli Halevi, a donc ordonné à l'armée d'être en état d'alerte et de se préparer à divers scénarios possibles, selon le média.

Israel Defense Ministry

Tsahal craint en effet que la détérioration de la situation dans laquelle se trouve l'Iran ne pousse Téhéran à prendre des mesures désespérées. Le rial iranien est en chute libre et a perdu 10 % de sa valeur au cours du premier mois qui a suivi la réélection du président américain Donald Trump en novembre. La république islamique est également confrontée à une grave crise énergétique qui l'a conduit à rationner l'électricité et à provoquer des coupures de courant dans une grande partie du pays. Le régime des mollahs est aussi confronté à des critiques internes et à des protestations croissantes de la rue.

Par ailleurs, la politique étrangère de l'Iran s'effondre avec la destruction des capacités militaires et de la direction de ses mandataires terroristes, le Hamas et le Hezbollah, la chute de son allié Bachar el-Assad en Syrie et la destruction de ses systèmes de défense aérienne par Israël en riposte aux attaques massives de missiles balistiques contre l'État hébreu.

Tomer Neuberg/Flash90

Avec l'entrée en fonction imminente de Donald Trump, qui devrait durcir sa position à l'égard du régime iranien, l'Iran dispose de peu d'options pour se remettre de ces revers. Les responsables israéliens estiment que la politique de Trump constituera un changement important susceptible de modifier l'équilibre stratégique au Moyen-Orient, que ce soit par des actions militaires ou des sanctions économiques.

L'implication de l'Iran dans les combats au Liban, en Syrie et au Yémen, ainsi que les implications économiques et politiques au sein même de l'Iran, font craindre que la réponse de Téhéran aux pressions se focalise spécifiquement sur Israël. Tsahal craint également que l'Iran ne cherche à se hâter vers le développement d'armes nucléaires si le régime estime qu'il s'agit de sa seule option pour survivre ou pour dissuader ses ennemis.