LIVE BLOG | Tsahal cible des terroristes du Hezbollah transportant des armes dans le sud du Liban

L'Iran commémore le général Soleimani, cinq ans après son assassinat

À la veille du cinquième anniversaire de l'assassinat du général Qassem Soleimani, le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a rendu hommage au commandant anti-terroriste. Lors d'une rencontre avec des familles de martyrs et des vétérans mercredi, Khamenei a salué les "sacrifices uniques" de Soleimani et sa "stratégie constante de revitaliser le Front de la Résistance". "La stratégie du martyr Soleimani a toujours été de raviver le front de la résistance en s'appuyant sur les capacités et la force locale de chaque pays". Le général avait été tué dans une frappe de drone américaine près de l'aéroport de Bagdad en 2020. Khamenei a ajouté que "les événements des dernières années ont montré que la révolution islamique est vivante ; le Liban et le Yémen sont des symboles de la résistance et ils vaincront".