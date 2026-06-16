Tsahal détruit 18 ateliers de fabrication d’armes et d’explosifs en Judée-Samarie

Tsahal a annoncé avoir mené une opération antiterroriste dans la nuit de dimanche à lundi à Naplouse, en Samarie, visant des infrastructures de fabrication d’armes.

Les soldats de l’unité d’élite Yahalom et du 967e bataillon de réserve ont opéré dans le camp de Balata et dans le quartier de Ras al-Ein, sous le commandement de la brigade de Samarie.

Selon l’armée israélienne, les forces ont localisé plusieurs tours industriels utilisés pour produire des armes à feu et des explosifs.

Tsahal affirme que ces équipements étaient volontairement installés au cœur d’une zone résidentielle dense.

Au cours de l’opération, les soldats ont détruit 18 machines utilisées pour la production d’armes.

Des pièces d’armes ont également été découvertes et saisies par les forces israéliennes.

L’armée indique que cette opération visait à neutraliser les capacités de production d’organisations terroristes dans la région de Naplouse.