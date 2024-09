Tsahal diffuse des images du tunnel du Hamas dans lequel six otages ont été détenus et exécutés

L'armée israélienne a rendu publique mardi une vidéo révélant l'intérieur d'un tunnel dans le sud de la bande de Gaza où six otages israéliens ont été détenus et exécutés par des terroristes du Hamas. Les images, filmées le 6 septembre 2024, offrent un aperçu saisissant des conditions dans lesquelles les captifs ont vécu leurs derniers moments. Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, guide les spectateurs à travers un passage souterrain étroit situé dans le quartier de Tel Sultan à Rafah. Le tunnel, long de 120 mètres et situé à 20 mètres sous terre, fait partie d'un vaste réseau souterrain appartenant à la brigade du Hamas à Rafah.

"Le puits du tunnel se trouvait dans une chambre d'enfants, dans une maison", explique Hagari, pointant des personnages Disney peints sur les murs au-dessus de l'entrée. "Blanche-Neige et Mickey Mouse sur le mur, [au-dessus] d'un puits de tunnel, où les otages ont été assassinés en bas." Les images montrent un espace exigu jonché de bouteilles d'urine, de vêtements féminins et de larges taches de sang au sol. "Ils étaient ici dans ce tunnel dans des conditions horribles, où il n'y a pas d'air à respirer, où l'on ne peut pas se tenir debout", décrit Hagari.

Les victimes, identifiées comme étant Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat et Almog Sarusi, ont été exécutées le 29 août. Leurs corps ont été découverts par les troupes israéliennes deux jours plus tard.

L'armée israélienne a également révélé que ces otages étaient détenus à seulement 700 mètres de l'endroit où un autre captif avait été secouru vivant quelques jours auparavant, soulignant l'étendue du réseau de tunnels du Hamas dans la région.

Hagari a souligné l'urgence de la situation pour les otages restants : "Il y a encore des otages, 101, dont certains sont vivants dans les mêmes conditions dans des tunnels comme celui-ci à Gaza. Nous devons tout faire... pour les ramener vivants chez eux."