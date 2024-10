Tsahal élimine le responsable des tirs sur Majdal Shams qui avaient causé la mort de 12 enfants druzes

L'opération "Flèches du Nord" se poursuit : hier (mercredi), des avions de combat de l'armée de l'air ont éliminé, sous la direction de la 210e division, le terroriste Khader al-Shahabiya, qui commandait le secteur du Mont Dov pour le Hezbollah. Khader était responsable des tirs de missiles sur Majdal Shams en juillet dernier, qui avaient causé la mort de 12 enfants.

David Cohen Flash 90

De plus, Khader avait supervisé des centaines de lancements de roquettes et de missiles antichars contre les positions de Tsahal sur le Mont Dov, le Mont Hermon et le nord du plateau du Golan.