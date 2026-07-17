Tsahal élimine un commandant de compagnie du Hamas, acteur central de la détention d'otages

Tsahal et le Shin Bet ont annoncé vendredi avoir éliminé Anas Mahmoud Ahmad Hamdan, commandant de compagnie au sein de l'organisation terroriste Hamas, lors d'une frappe aérienne menée la veille dans la région de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Selon un communiqué conjoint, Hamdan jouait un rôle central dans la détention d'otages israéliens à Gaza ainsi que dans l'organisation de leur remise à Israël. Il était également chargé de la propagande du Hamas au sein de la brigade de Khan Younès et était notamment chargé de filmer les otages lors des cérémonies de libération.

Les deux organismes de sécurité affirment qu'il avait directement participé à la détention d'otages pendant la guerre et qu'il avait également été impliqué, avant le conflit, dans la captivité d'Avraham Mengistu, retenu dans la bande de Gaza depuis 2014.

Hamdan aurait par ailleurs servi pendant plusieurs années, y compris durant la guerre, de proche collaborateur de hauts responsables de la branche armée du Hamas, notamment Mohammed Deif et Rafa'a Salameh. Ces derniers figuraient parmi les principaux commandants de l'organisation terroriste dans la bande de Gaza.

D'après Tsahal et le Shin Bet, Hamdan se consacrait récemment à la formation de terroristes et tentait de promouvoir des projets d'attentats contre les forces israéliennes et les civils. Il représentait, selon le communiqué, une menace directe pour les soldats opérant dans l'enclave palestinienne.

L'armée présente son élimination comme une opération particulièrement importante contre un terroriste ayant participé à la planification et à la protection de dirigeants du Hamas impliqués dans le massacre du 7 octobre. Tsahal précise que ses forces restent déployées dans la région conformément à l'accord en vigueur et continueront d'agir contre toute menace immédiate.