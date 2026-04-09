Tsahal élimine un membre du Hamas opérant sous couverture journalistique à Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce jeudi avoir éliminé Muhammad Samir Muhammad Wishah, un haut responsable militaire du Hamas opérant sous l’identité d’un journaliste pour la chaîne Al-Jazeera. Selon Tsahal, Wishah représentait une menace directe pour les forces israéliennes et était impliqué dans la production de drones, roquettes et autres armements.

Le porte-parole de Tsahal a précisé que l’opération, menée mercredi à l’ouest de la ville de Gaza, visait à limiter les risques pour les civils, grâce à des frappes de précision et à des renseignements détaillés. L’armée a souligné que le terroriste éliminé participait également à la logistique et au trafic d’armes pour le Hamas, et qu’il avait joué un rôle clé dans le renforcement du département de recherche et développement d’armements aériens du groupe.

Cette identité double, mêlant couverture journalistique et activités terroristes, avait déjà été révélée par Tsahal il y a deux ans, lorsqu’un ordinateur portable appartenant à Muhammad Samir Muhammad Wishah avait été saisi lors d’une opération dans une base du Hamas. Le dispositif contenait des photos et documents confirmant ses liens avec le groupe.

Al-Jazeera, pour laquelle Wishah travaillait depuis 2018, a condamné son élimination, qualifiant l’attaque de « crime odieux » et de « violation flagrante des lois internationales », dénonçant une tentative d’intimidation des journalistes pour entraver leur travail. La chaîne a affirmé que la voiture de Wishah avait été touchée par un drone et incendiée lors de l’opération.

Tsahal a affirmé que les forces du Commandement Sud restent mobilisées pour neutraliser toute menace immédiate dans la région et poursuivre les opérations contre les infrastructures du Hamas.