Tsahal élimine un terroriste qui détenait trois otages israéliens

L’armée israélienne et le Shin Bet ont annoncé vendredi avoir éliminé Mohammed Na'im Jandiya, présenté comme le chef de la sécurité militaire du bataillon de Shuja'iyya de l’organisation terroriste Hamas, lors d’une frappe menée mercredi dans le nord de la bande de Gaza.

Selon le communiqué conjoint, Jandiya faisait partie de la force d’élite Nukhba ayant participé à l’attaque du 7 octobre 2023 contre le kibboutz Nahal Oz. Il est notamment accusé d’avoir pris part à l’enlèvement du capitaine Daniel Peretz, tué lors de l’assaut.

Les autorités israéliennes affirment également que le terroriste était responsable de la détention de trois otages israéliens (Yotam Haim, Samer Talalka et Alon Shamriz) retenus dans un tunnel du secteur de Shuja'iyya. Les trois hommes avaient été tués par erreur par des soldats israéliens en décembre 2023 alors qu’ils s’étaient échappés de leur captivité.

Tsahal indique que Mohammed Naeem Jandiya continuait récemment à promouvoir et planifier des attaques contre les forces israéliennes opérant dans la bande de Gaza. L’armée affirme en outre qu’il figurait parmi les membres masqués du Hamas ayant participé aux cérémonies organisées par l’organisation terroriste lors de plusieurs libérations d’otages.

L’armée israélienne a précisé que ses forces restent déployées dans le secteur sous le commandement de la région Sud et qu’elles poursuivront leurs opérations contre toute menace immédiate.