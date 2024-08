Tsahal et le Shin Bet éliminent Wesam Hazem, le chef du Hamas à Jénine (vidéo)

L'opération massive à Jénine se poursuit : Le porte-parole de Tsahal, de la police et du Shin Bet ont publié aujourd'hui (vendredi) un communiqué conjoint concernant l'opération dans le nord de la Samarie. Au cours de l'opération, les forces spéciales de la police des frontières en Cisjordanie ont éliminé lors d'un échange de tirs Wesam Hazem, le chef de l'organisation terroriste du Hamas à Jénine.

Ces dernières heures, pendant l'opération, les forces avaient identifié un groupe de terroristes dirigé par Wesam Hazem, dans un véhicule.

Hazem était impliqué dans l'exécution et la direction d'attaques par armes à feu et d'engins explosifs, ainsi que dans la promotion d'autres activités terroristes en Judée et Samarie.

Peu après, un avion de Tsahal a éliminé deux autres terroristes alors qu'ils tentaient de s'échapper du véhicule où ils se trouvaient avec Hazem : Misra Masharqa et Arafat Amer opéraient sous les ordres de Wesam Hazem et étaient impliqués dans des attaques par armes à feu dans la région frontalière contre des colonies israéliennes.

Dans leur véhicule et sur leurs corps, des fusils M16, un pistolet, des chargeurs, des explosifs, des grenades lacrymogènes et des dizaines de milliers de shekels d'argent terroriste ont été trouvés.