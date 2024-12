Tsahal évacue des civils près de l'hôpital Kamal Adwan à Gaza

Les forces israéliennes de la 401e Brigade ont lancé une opération près de l'hôpital Kamal Adwan à Jabaliya, dans le nord de Gaza, après avoir identifié des infrastructures terroristes dans le secteur. Cette intervention, basée sur des renseignements de Tsahal et du Shin Beth, cible un établissement qui, selon l'armée, est devenu "un bastion terroriste du Hamas" depuis octobre 2024.

"Le Hamas viole systématiquement le droit international en utilisant les infrastructures civiles et la population gazaouie comme boucliers pour ses activités terroristes", indique Tsahal dans un communiqué. Pour minimiser les risques pour les civils, l'armée a coordonné avec le COGAT (Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires) l'évacuation des patients et du personnel médical. Cette évacuation s'est effectuée "via des itinéraires définis et avec des ambulances pour le transport vers d'autres hôpitaux de la bande de Gaza", précise l'armée. L'opération a été menée en coordination avec les autorités sanitaires locales et les organisations internationales.

Le COGAT poursuit ses efforts pour "permettre aux patients de continuer à recevoir des soins dans d'autres hôpitaux en facilitant l'évacuation, le transfert continu de fournitures, de nourriture et de carburant dans la zone, et la restauration des opérations des hôpitaux du secteur".

L'armée israélienne souligne qu'elle "continuera d'agir conformément au droit international concernant les installations médicales, y compris celles où le Hamas a choisi d'implanter son infrastructure militaire et de mener des activités terroristes en violation flagrante du droit international."