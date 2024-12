Tsahal frappe des infrastructures terroristes à la frontière syro-libanaise

L'armée de l'air israélienne a mené vendredi des frappes contre des infrastructures de contrebande d'armes utilisées par le Hezbollah au passage de Janta, à la frontière entre la Syrie et le Liban. Cette opération s'inscrit dans le cadre de "Flèches du Nord", visant à démanteler les réseaux logistiques de l'organisation terroriste. "Le Hezbollah exploite des infrastructures civiles pour des activités terroristes et la contrebande d'armes destinées à ses attaques contre les citoyens israéliens", précise Tsahal dans un communiqué. Ces opérations sont dirigées par l'Unité 4400 du Hezbollah, "chargée de la contrebande d'armes vers le territoire libanais depuis l'Iran et ses alliés".

Cette unité stratégique a subi des pertes importantes ces derniers mois. Son commandant, Muhammad Ja'far Qasir, a été éliminé début octobre à Beyrouth, suivi de son successeur désigné, Ali Hassan Gharib, quelques semaines plus tard à Damas. Plusieurs autres hauts responsables de l'unité ont également été neutralisés.

Depuis sa création, l'Unité 4400 avait établi de nombreuses routes stratégiques le long de la frontière syro-libanaise. "Les frappes font partie des efforts de Tsahal pour cibler les opérations de contrebande d'armes de la Syrie vers le Liban et empêcher le Hezbollah de rétablir ses routes d'approvisionnement", explique l'armée israélienne.

L'armée israélienne souligne qu'elle "continuera d'agir pour éliminer toute menace contre l'État d'Israël, conformément aux accords de cessez-le-feu", laissant entendre que ces opérations s'inscrivent dans le cadre des arrangements existants.