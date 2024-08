Frappes préventives contre le Hezbollah : Israël décrète l'état d'urgence pour 48 heures

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré dimanche matin un état d'urgence spécial sur le front intérieur pour les 48 prochaines heures, suite au lancement des frappes préventives d'Israël contre le Hezbollah au Liban à l'aube, suite à la détection d'activités suspectes près des zones de lancement du Hezbollah. Le porte-parole de Tsahal, le général de division Daniel Hagari, a annoncé peu avant 5h00 que l'armée avait initié des frappes contre des cibles d'où le Hezbollah prévoyait de tirer des missiles et des roquettes vers Israël.

"Chers citoyens, il y a peu, nous avons identifié des préparatifs du Hezbollah pour lancer des missiles et des roquettes vers l'État d'Israël", a déclaré Hagari. "En conséquence, nous attaquons de manière proactive pour éliminer la menace pesant sur les citoyens israéliens." Environ 45 minutes après cette déclaration, des sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs localités de Galilée, notamment à Meron, Neve Ziv et Abdon près de Nahariya, signalant des tirs de roquettes et l'intrusion de drones. Les alertes se sont ensuite étendues à Acre et Ein HaMifratz, où des habitants ont signalé des coupures d'électricité dues à l'interception de projectiles ayant touché une ligne à haute tension. Vers 6h00, des alertes ont également été déclenchées dans le Golan et dans la région de Safed et Ma'alot.

https://x.com/i/web/status/1827523801770258883 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En réponse à ces développements, les autorités ont ordonné aux résidents de Galilée et du Golan de rester à proximité des abris. Des témoins ont rapporté une intense activité aérienne de l'armée de l'air israélienne et des bruits d'explosions dans la région. Des dizaines d'interceptions de roquettes ont été observées.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant dirigent les opérations depuis le centre de commandement de la Kirya à Tel Aviv. Gallant a déclaré un "état spécial" sur le front intérieur pour les 48 prochaines heures. Le cabinet de sécurité a été convoqué pour une réunion à 7h00. L'espace aérien israélien a été partiellement fermé, avec tous les décollages et atterrissages à l'aéroport Ben Gourion reportés. Les vols à destination de Ben Gourion ont été redirigés vers l'aéroport Ramon, qui continue de fonctionner normalement.

Hagari a également averti les civils libanais du sud du Liban : "Nous identifions que le Hezbollah se prépare actuellement à tirer massivement vers le territoire israélien près de chez vous. Vous êtes en danger. Nous attaquons et éliminons les menaces du Hezbollah."

Selon des sources militaires, cette opération serait la réponse du Hezbollah à l'assassinat récent de Fouad Choukr à Beyrouth, possiblement avec un soutien iranien. Tsahal a indiqué s'attendre à des tirs de roquettes, de drones et potentiellement de missiles en représailles.