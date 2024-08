Tsahal lance une opération antiterroriste d'envergure à Jénine et Tulkarem

Les forces de sécurité israéliennes ont lancé une opération antiterroriste à Jénine et Tulkarem, éliminant des terroristes armés par voie aérienne et terrestre, démantelant des explosifs placés sous les routes et confisquant de grandes quantités d'armes, a annoncé un communiqué de Tsahal ce mercredi matin.

Dans la nuit, l'armée israélienne, le Service de sécurité intérieure (Shin Bet) et la police des frontières ont entamé une opération antiterroriste à Jénine et Tulkarem.

Dans la zone de Jénine, trois terroristes armés ont été éliminés lors d'une frappe aérienne. De plus, dans les zones de Jénine et Tulkarem, les forces ont éliminé deux autres terroristes armés, arrêté des suspects recherchés, et localisé et confisqué des armes, notamment des M-16, des munitions et d'autres équipements militaires.

Tsahal, toujours selon le communiqué, a découvert et démantelé des explosifs placés sous les routes de la région, qui étaient destinés à être déclenchés lors d'attaques contre les forces de sécurité opérant dans la zone. Simultanément, l'armée a lancé une opération antiterroriste aérienne dans la zone de Far'a, au cours de laquelle un avion a frappé et éliminé quatre terroristes armés qui représentaient une menace pour les forces. Les forces ont confisqué des armes et ont découvert et démantelé des explosifs placés sous les routes de la région.