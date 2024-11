Tsahal mène plusieurs frappes massives sur Beyrouth avant la trêve avec le Hezbollah

L'armée israélienne a révélé mercredi avoir mené une vaste opération aérienne dans le quartier de Dahiyeh à Beyrouth, détruisant de nombreuses infrastructures du Hezbollah. L'escadron 133 et d'autres unités de combat ont participé à ces frappes qui ont ciblé des quartiers généraux, des sites de lancement de drones et de roquettes, des entrepôts financiers et des points de passage frontaliers. Le commandant de l'escadron 133, lieutenant-colonel A., a souligné le professionnalisme de l'opération. "C'est le résultat d'une préparation minutieuse et d'une synchronisation parfaite entre tous les acteurs, des planificateurs du quartier général aux équipes techniques et aux équipages aériens", a-t-il déclaré, exprimant "une grande fierté de faire partie d'une équipe qui opère avec précision et professionnalisme."

Le lieutenant-colonel T., chef de département des opérations offensives, a décrit l'opération comme "une journée de combat supplémentaire au Liban" démontrant la puissance de l'armée de l'air. "Quiconque tentera de nuire à Israël sera frappé avec force", a-t-il averti, précisant que l'armée de l'air avait "frappé et perturbé le centre névralgique du Hezbollah sans relâche ces dernières semaines."

En parallèle des frappes aériennes, l'armée de l'air a fourni un soutien rapproché aux forces terrestres opérant dans le sud du Liban. L'objectif principal, tel que défini, est de permettre le retour en sécurité des résidents du nord d'Israël. "Nous continuerons d'exécuter chaque mission qui nous est confiée de la meilleure façon possible, afin de réduire les capacités de nos ennemis et de protéger les citoyens d'Israël", a affirmé le commandant de l'escadron.

Ces frappes sont les dernières menées par Tsahal dans l'espace aérien de Beyrouth avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à 4h00 du matin. Le cabinet de guerre israélien a approuvé l'accord par 10 voix contre une, celle du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir.