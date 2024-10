Tsahal met la main sur l'arsenal que comptait utiliser le Hezbollah pour envahir le nord d'Israël

Les forces israéliennes ont découvert une infrastructure militaire sophistiquée du Hezbollah à proximité immédiate de la frontière nord d'Israël. Le bataillon 890 de la brigade des parachutistes, l'un des premiers à pénétrer au Liban, a mis au jour des preuves d'une préparation minutieuse pour une éventuelle invasion du territoire israélien. Dans le village de Kila, situé face à la pointe du "doigt de Galilée", les soldats ont trouvé des centaines d'armes standard, emballées et prêtes à l'emploi. Le lieutenant-colonel Yoni Hacohen, commandant du bataillon, a déclaré à ynet et "Yedioth Ahronoth" : "Nous avons trouvé des quartiers généraux équipés pour gérer ce qu'ils avaient planifié, avec des cartes sur les murs, des ordinateurs, des salles de réunion, et des coffres-forts contenant leurs documents classifiés."

Parmi les découvertes les plus alarmantes figurent des véhicules tout-terrain équipés de mitrailleuses lourdes, prêts à être utilisés pour une incursion en Galilée. Ces véhicules étaient dissimulés dans des garages cachés, pleins de carburant et chargés d'uniformes de combat soigneusement emballés, d'armes personnelles et de matériel médical.

Le lieutenant Messi Bitau, chef d'équipe, a partagé son expérience : "C'est un grand privilège d'être un combattant en cette année et d'opérer sur deux fronts. Le sentiment de grimper la nuit, après avoir franchi la barrière et vu les lumières de Metula derrière moi - quelque chose qu'un soldat n'avait pas fait depuis 18 ans."

Les soldats ont également découvert des missiles antichars de différents types et portées, des munitions en quantité suffisante pour un bataillon entier, diverses mitrailleuses et des explosifs de toutes tailles.

Le Lt-Col. Hacohen a souligné l'importance de cette opération : "Nous faisons maintenant la correction et agissons précisément pour qu'il n'y ait pas un 7 octobre dans le nord. Nous devons nous repentir de cette fermeture des yeux, car nous connaissions les plans du Radwan."