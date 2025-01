Tsahal passe sous silence des informations sur les civils infiltrés dans les zones de combat

Tsahal a publié mercredi les résultats de son enquête sur les problèmes de discipline militaire, faisant suite à la mort du civil Zeev "Jabo" Hanoch Erlich et d'un soldat en territoire libanais hostile le 30 novembre. Malgré la pression médiatique, l'armée refuse de divulguer les noms des civils impliqués dans des infiltrations illégales et des officiers ayant facilité ces violations. L'armée a initialement révélé avoir identifié une demi-douzaine de cas de civils s'étant introduits sans autorisation dans les zones de combat au Liban ou à Gaza. Face aux critiques, elle a précisé n'avoir découvert qu'un seul cas non encore connu des médias. Parmi les cas déjà rapportés figurent Daniella Weiss, le Rabbin Kastiner et Rami Ben Yehuda.

Fait notable, bien que Weiss ait publiquement admis être entrée à Gaza, elle n'a pas été interrogée sur les modalités de son infiltration, et Tsahal affirme ne pas pouvoir confirmer sa présence dans la zone. L'armée a également indiqué que "des centaines de civils entrent régulièrement dans les zones de combat avec une autorisation appropriée", notamment des ouvriers du bâtiment et des ingénieurs chargés de l'entretien des bases avancées. Ces travailleurs opèrent principalement dans les corridors de Netzarim et de Philadelphi.

Concernant la discipline générale, l'enquête a révélé des manquements dans la préparation des armes, l'utilisation des téléphones portables en territoire hostile et le respect des codes vestimentaires. Ces problèmes sont plus marqués dans le Commandement Sud à Gaza, où les combats intenses durent depuis plus longtemps, que dans le Nord au Liban et en Syrie.

Le lieutenant-colonel Yaniv Yarom, impliqué dans l'incident ayant coûté la vie à Erlich, a démissionné de Tsahal après avoir autorisé son entrée en territoire hostile. "Compte tenu des valeurs qui m'ont été inculquées et de ma conviction que 'la fierté s'accompagne de responsabilité', je dois assumer la responsabilité du commandement pour cet incident", a-t-il écrit dans sa lettre de démission.