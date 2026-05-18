Tsahal prêt à intercepter les navires de la flottille turque pour Gaza

Israël se prépare à intercepter dans les prochaines heures une flottille partie de Turquie en direction de la bande de Gaza, selon des informations rapportées par les médias israéliens.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit tenir ce lundi une réunion sécuritaire consacrée à cette flottille, avant d’autoriser Tsahal à prendre le contrôle des navires en haute mer, loin des côtes israéliennes, afin d’empêcher toute rupture du blocus naval imposé à Gaza.

La flottille compte 57 embarcations parties la semaine dernière du port de Marmaris, en Turquie. Elle transporte plusieurs centaines de militants pro-palestiniens, dont environ 100 ressortissants turcs, et pourrait atteindre la zone de Gaza mardi soir si elle n’est pas arrêtée auparavant.

Selon Israël, deux groupes turcs liés à cette initiative, Mavi Marmara et IHH, participent à l’opération. Les autorités israéliennes soulignent que l’IHH est désignée comme organisation terroriste.

Tsahal se préparerait à une prise de contrôle physique des navires, avec la participation des commandos de la Shayetet 13 et de forces navales. D’après Kan, une cellule de détention flottante aurait été installée sur l’un des bateaux afin d’y transférer les militants arrêtés s’ils refusent de faire demi-tour.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a dénoncé dimanche une « provocation pour la provocation », affirmant qu’il s’agissait d’une flottille prétendument humanitaire « sans aide humanitaire ». Selon Jérusalem, l’objectif est de servir le Hamas, de détourner l’attention de son refus de désarmer et d’entraver le plan de paix de Donald Trump.

Israël affirme que plus de 1,58 million de tonnes d’aide humanitaire et des milliers de tonnes de fournitures médicales sont entrées à Gaza depuis octobre 2025.

Le ministère a appelé les participants à changer de cap immédiatement, tout en avertissant qu’Israël ne permettra aucune violation du blocus naval.