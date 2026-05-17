Ben Carasso, 12 ans, la voix d’une jeunesse israélienne engagée face aux flottilles pro-Gaza

À seulement 12 ans, Ben Carasso s’impose déjà comme l’une des voix les plus singulières de la défense d’Israël sur les réseaux sociaux. Jeune militant pour Israël, il a expliqué son engagement dans une contre-flottille civile destinée à répondre à une initiative venue de Turquie en direction de Gaza, qu’il accuse de soutenir le terrorisme.

Selon lui, l’objectif n’était pas la confrontation, mais le message. Ben Carasso affirme que lui et d’autres influenceurs israéliens ont voulu montrer au monde que cette flottille n’était pas humanitaire, mais politique. Il rappelle que les précédentes flottilles n’avaient apporté « ni nourriture ni aide médicale », alors que des centaines de camions entrent quotidiennement dans la bande de Gaza avec de la nourriture, des médicaments et du matériel médical. Il accuse le Hamas de détourner cette aide pour la revendre et financer son arsenal contre Israël.

Face à cela, le jeune militant revendique une autre image : celle d’une « flottille de paix » et d’unité. À bord, explique-t-il, se trouvaient des Juifs, des Arabes, des enfants, des adultes, des hispanophones et des turcophones, tous réunis autour d’un même message : « Am Israël Haï », le peuple d’Israël est vivant.

Interrogé sur le risque d’une confrontation avec la flottille turque, Ben Carasso assure que les participants ont respecté les lois israéliennes et les consignes de l’armée, sans chercher à s’approcher dangereusement. Pour lui, l’essentiel était de qualifier clairement l’initiative adverse : une flottille « contre l’État d’Israël ».

Mais le moment le plus marquant de son intervention concerne son âge. Pourquoi s’engager si tôt ? Sa réponse est simple : depuis le 7-Octobre, dit-il, on entend trop peu les enfants israéliens. Or eux aussi souffrent de la guerre. Ben Carasso explique avoir choisi d’utiliser sa voix, d’abord sur les réseaux sociaux, pour raconter ce que vivent les enfants d’Israël, combattre les fake news et rappeler la différence entre terrorisme et information. À travers lui, c’est une génération née dans la guerre qui refuse d’être seulement spectatrice.