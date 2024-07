Tsahal récupère à Gaza les corps de cinq otages tués en octobre

Dans une opération menée à Khan Younès, Tsahal a récupéré les corps de cinq otages israéliens, dont Mia Goren et Raviv Katz de Nir Oz, Oren Goldin de la cellule d'urgence de Nir Itzhak, ainsi que les soldats Tomer Achimes et Kirill Brodsky. Cette mission, dirigée par la division 98 de Tsahal en collaboration avec le Shin Bet, s'est déroulée sans accrochage avec les terroristes. Les corps des otages ont été retrouvés dans un tunnel à Khan Younès et transportés en Israël par un véhicule blindé. Malheureusement, une vidéo de l'évacuation des corps, filmée par un soldat, a circulé sur les réseaux sociaux, déclenchant une enquête de Tsahal et des mesures disciplinaires sévères à l'encontre des responsables.

Mia Goren, éducatrice dévouée du kibboutz Nir Oz, avait été enlevée et tuée lors de l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Son mari, Avner, avait également été tué ce jour-là. Leur fille Dikel a raconté les derniers moments de ses parents, marqués par une lutte désespérée contre les assaillants.

Raviv Katz, 51 ans, a laissé derrière lui trois enfants, dont une petite fille de six mois, et sa compagne Revital. Éducateur passionné, il avait dédié sa vie à travailler avec les jeunes, notamment ceux en difficulté. Sa sœur, Doron Katz-Asher, avait également été enlevée avec ses deux filles lors de l'attaque, mais a été libérée en novembre dans le cadre d'un échange de prisonniers.

Oren Goldin, 33 ans, membre de la cellule d'urgence de Nir Itzhak, avait été capturé et tué par le Hamas. Père de jumeaux de deux ans, il était un pilier de sa communauté, où il gérait le garage du kibboutz.

Tomer Achimes, 20 ans, était opérateur radio pour le commandant de brigade et avait combattu héroïquement à Nir Oz. Kirill Brodsky, son camarade, était également parmi les premiers à riposter à l'attaque du Hamas. Ensemble, ils ont livré un combat acharné pour défendre leur kibboutz. Le commandant de leur brigade, le colonel Assaf Chammi, est toujours porté disparu, son corps étant retenu à Gaza.

Les corps ont été récupérés grâce à un renseignement précis fourni par le Shin Bet et les services de renseignement militaires, qui ont localisé les otages dans un tunnel. Cette opération a été possible grâce à la coordination entre les forces spéciales de Tsahal, y compris les unités d'ingénierie et de Yahalom. Les corps ont ensuite été identifiés par l'Institut médico-légal et les familles ont été informées. Depuis l'attaque du 7 octobre, Tsahal et le Shin Bet ont intensifié leurs efforts pour localiser et récupérer les otages israéliens.