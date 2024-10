Tsahal affirme que le Hezbollah cache 500 millions de dollars sous un hôpital de Beyrouth

L'armée israélienne a déclassifié lundi des renseignements sur le centre financier du Hezbollah, révélant l'existence d'un bunker dissimulé sous un hôpital du sud de Beyrouth qui contiendrait des centaines de millions de dollars en espèces et en or. Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a annoncé lors d'un briefing télévisé que "l'armée de l'air israélienne a mené une série de frappes précises sur ces places fortes financières du Hezbollah". Il a ajouté : "L'une de nos principales cibles la nuit dernière était une chambre forte souterraine contenant des dizaines de millions de dollars en espèces et en or. Cet argent était utilisé pour financer les attaques du Hezbollah contre Israël."

Hagari a ensuite évoqué un autre bunker également rempli d'argent liquide et d'or sous un hôpital de Beyrouth, précisant que cette cache n'avait pas encore été ciblée par Tsahal. "Selon nos estimations, il y a au moins un demi-milliard de dollars en billets et en or stockés dans ce bunker", a-t-il déclaré. "Cet argent pourrait et peut encore être utilisé pour reconstruire l'État du Liban."

Le porte-parole a présenté une carte montrant l'emplacement du bunker, sous l'hôpital Al-Sahel dans la banlieue sud de Beyrouth connue sous le nom de Dahiyeh, où le Hezbollah est largement basé. Il a appelé les autorités libanaises et les organisations internationales à empêcher le Hezbollah d'utiliser "l'argent pour le terrorisme et pour attaquer Israël."

Plus tôt lundi, le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, avait annoncé que plus de deux douzaines de cibles appartenant à Al-Qard Al-Hassan - une société financière liée au Hezbollah - avaient été touchées. "Nous avons frappé près de 30 cibles à travers le Liban", a déclaré Halevi.

Hagari a également confirmé qu'Israël avait mené une frappe aérienne en Syrie lundi, ciblant le chef de la branche financière du Hezbollah responsable du transfert d'argent depuis l'Iran vers son proxy.